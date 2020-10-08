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18:04 08.10.2020

Нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука станет заместитель командующего УДА Андрей Шираскин

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Нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука станет заместитель командующего УДА Андрей Шираскин

После сложения депутатских полномочий Святославом Вакарчуком в фракцию "Голос" в Верховной Раде войдет участник боевых действий, заместитель командующего Украинской добровольческой армии Андрей Шираскин, сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Андрей Шараскин присоединится к фракции "Голос" в Раде. Андрей Шараскин (позывной "Богема") - доброволец, ученый, режиссер и актер. Сейчас он ожидает постановление ЦИК о признании избранным, чтобы подать документы и стать народным депутатом", - сообщил пресс-секретарь партии Ярема Дух.

Ранее место Святослава Вакарчука в Верховной Раде должна была занять Алина Свидерская, однако она приняла решение остаться в команде партии, но вне парламента, а потому свое место в ВР получил Андрей Шираскин.

"Сегодня прошел последний день, когда она должна подать документы в ЦИК, поэтому автоматически заходит Шараскин. Алина приняла решение оставаться в команде "Голоса", но не заходить в Раду", - уточнил Дух.

С начала августа 2014 до января 2016 Шираскин был участником войны войны на Донбассе. С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.

В 2019 году Андрей Шираскин стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и награду президента Украины - медаль "Участник антитеррористической операции". Также имеет отличие министра обороны "Знак почета".

Теги: #вакарчук #голос
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