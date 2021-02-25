Политика

10:19 25.02.2021

Вакарчук остается в партии "Голос" – Рудик

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Вакарчук остается в партии "Голос" – Рудик

Музыкант Святослав Вакарчук остается членом партии "Голос", участвует в голосованиях и влияет на решения партии через имеющиеся механизмы, заявила лидер политсилы, народный депутат Кира Рудик.

"Святослав Вакарчук – певец, он собирается ехать в турне со своим новым проектом. Партия "Голос" - это структура, которая развивается по национальному плану "Голоса". Святослав является членом партии "Голос". По моему мнению, неэффективно сейчас думать о прошлом и о том, как могло бы быть. Мы движемся дальше с теми ресурсами, которые сейчас у нас есть в наличии", – сказала она в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Рудик подчеркнула, что на сегодняшний день у Вакарчука такие же задачи, как у каждого члена партии: "отстаивать ее репутацию, участвовать в голосованиях, влиять на решения партии через имеющиеся механизмы".

Вместе с тем, отвечая на вопрос, как часто он появляется в партийном офисе, лидер "Голоса" ответила: "Я бы сказала так: учитывая карантинные ограничения, не слишком часто".

Как сообщалось, партия "Голос" 26 июня 2020 года провела внеочередной съезд, на котором приняла решение об изменении своего устава, а также прекратила полномочия народного депутата Святослава Вакарчука.

Полная версия интервью с лидером партии "Голос", народным депутатом Кирой Рудик будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #вакарчук #голос
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