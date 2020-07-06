Во Львовской области Зеленскому доверяют меньше людей, чем Гриценко и Порошенко, в рейтинге политсил "Евросолидарность" опережает "Слугу народа" – соцопрос "Рейтинг"

Никто из украинских политиков не имеет положительного баланса доверия среди жителей Львовской области, свидетельствуют результаты соцопроса "Общественно-политические настроения жителей Львовской области", проведенного социологической группой "Рейтинг" 6-22 июня.

При этом относительно больше других политиков жители области доверяют пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко (37% против 54%, которые не доверяют). 32% доверяют лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко, 46% - не доверяют. Действующему президенту Владимиру Зеленскому доверяют 29%, 59% не доверяют. Лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку доверяет 28%, не доверяет 51% опрошенных.

Лидеру ВО "Свобода" Олегу Тягнибоку доверяют 19% жителей Львовской области, не доверяют 66%, 19% доверяют лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко, 42% не доверяют, лидеру ВО "Батькивщина" 16% доверяют, 75% - нет, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - 18% и 71% соответственно, лидеру "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко 5% и 69% соответственно.

В динамике несколько выросло доверие к Порошенко, в других существенно не изменилась, отмечается в пресс-релизе.

Лидером в рейтинге политических сил в Верховную Раду является партия "Европейская солидарность", которую готовы поддержать 29,2% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 17,1% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 9,2% - за "Батькивщину", 9,1% - за "Голос", 7,2% - за партию "Гражданская позиция", 6,0% - за "Свободу", 4,4% - за партию "Сила и честь", 3,8% - за партию "Самопомич", 3,4% - за Радикальную партию Ляшко. Не определившихся - около 16%.

В рейтинге во Львовский областной совет так же лидирует партия "Европейская солидарность", которую готовы поддержать 26,7% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 13,1% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 9,2% поддержали бы партию "Голос", 8,9% - "Батькивщину", 8,2% - "Самопомич", 7,8% - "Свободу", 7,6% - "Гражданскую позицию". Около 17% не определились с выбором.

Результаты опроса также показали, что респонденты лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в области или стране. 14% считают, что страна движется в правильном направлении, 71% - противоположного мнения. 24% оценивают положение дел в области как правильное, 55% - как неправильное. Зато 40% жителей области считают, что дела в их населенных пунктах идут правильно, 46% - противоположного мнения.

Военный конфликт на востоке страны (59%) и отсутствие работы, безработица (47%) возглавляют рейтинг проблем общегосударственного значения среди опрошенных. Около 30% также называли проблемами низкий доход, коррупцию и эпидемии коронавируса. Лично для себя опрошенные считают проблемами вместе с военным конфликтом (35%) и безработицей (30%) также низкий уровень зарплат и пенсий (37%). Некачественная медицина, коррупция и эпидемия беспокоят каждого пятого.

Среди актуальных проблем именно своего региона опрошенные чаще всего называли проблемы с трудоустройством (43%) и некачественное медицинское обслуживание (37%). Треть определила как проблемы плохого состояния дорог, бедность, еще четверть - упадок промышленности, алкоголизм, хищения земель, каждый пятый - упадок сельского хозяйства.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 жителей Львовской области в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.