Политика

10:04 16.06.2020

Лидер фракции "Голос" не будет досрочно складывать депутатские полномочия

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Лидер фракции "Голос" не будет досрочно складывать депутатские полномочия

Во фракции "Голос" опровергают слухи, что за народным депутатом Святославом Вакарчуком досрочно сложит полномочия депутата лидер фракции Сергей Рахманин.

"Я уверяю вас, что Сергей Рахманин никуда не собирается идти", - заявила глава партии "Голос", народный депутат Кира Рудик во вторник в эфире телеканала "Украина-24".

По ее словам, Рахманин активно работает, как глава фракции и как член партии, в частности, участвует в подготовке штабов политической силы к местным выборам.

Рудик также сообщила, что парламент в четверг на пленарном заседании рассмотрит заявление Вакарчука о досрочном сложении полномочий нардепа.

"Насколько мне известно, этот вопрос будет вынесен в зал в четверг", - сказала Рудик.

Как ранее сообщалось, Вакарчук заявил, что написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Теги: #вакарчук #голос
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