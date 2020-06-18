Политика

12:03 18.06.2020

В Раде не хватило голосов для прекращения депутатских полномочий Вакарчука

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В Раде не хватило голосов для прекращения депутатских полномочий Вакарчука

Верховная Рада отказалась досрочно прекратить полномочия народного депутата Святослава Вакарчука (фракция "Голос").

За соответствующее постановление № 3673 проголосовало 175 народных депутатов при необходимых 226-ти.

"За" прекращение полномочий Вакарчука единогласно проголосовали 18 присутствующих в зале депутатов фракции "Голос", 97 депутатов фракции "Слуга народа", 14 депутатов фракции "Батькивщина", три нардепа из группы "Довира" и пять внефракционных.

Как сообщалось, Вакарчук заявил о добровольном сложении депутатских полномочий 11 июня. Он заявил, что "частично выполнил" цель, с которой пришел в политику - привел в Раду новых людей.

"Следующий этап моей миссии, чтобы молодые люди становились лидерами будущего. Поэтому в моих планах большой образовательный проект, о котором я вам расскажу позже", - добавил политик. Из состава партии "Голос" Вакарчук не выходит.

Это не первое подобное решение в политической карьере Вакарчука. 30 сентября 2007 он принял участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 15-м номером в списке блока "Наша Украина - Народная самооборона". Был избран народным депутатом в многомандатном общегосударственном округе. 23 ноября 2007 получил депутатский мандат.

Был членом комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, а также членом ряда групп по межпарламентским связям. 11 сентября 2008 года добровольно сложил с себя депутатские полномочия. 16 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука.

Теги: #вакарчук #верховная_рада #кадры
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