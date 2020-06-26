Политика

15:02 26.06.2020

Партия "Голос" провела внеочередной съезд и лишила мандата Вакарчука

2 мин читать
Партия "Голос" провела внеочередной съезд и лишила мандата Вакарчука

Политическая партия "Голос" в пятницу провела внеочередной съезд, на котором приняла решение об изменении своего устава, а также прекратила полномочия народного депутата Святослава Вакарчука.

"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся уважения коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", - сказал Вакарчук обращаясь к делегатам съезда, указано в сообщении на сайте партии.

Как говорится в информации, после прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а в парламентскую фракцию "Голоса" войдет следующий кандидат из предвыборного списка юрист и правозащитник Алина Свидерская.

Съезд партии "Голос" также утвердил обновленный устав партии. Новая редакция устава детализирует процедуры создания местных партийных организаций. Как отметили в партии, это важно для эффективной работы организаций "Голоса" для победы на местных выборах.

Как сообщалось, Вакарчук написал заявление о сложении полномочий, однако в 18 июня в Верховной Раде на хватило голосов для регламентного оформления желания нардепа.

Это не первое подобное решение в политической карьере Вакарчука. 30 сентября 2007 он принял участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 15-м номером в списке блока "Наша Украина - Народная самооборона". Был избран народным депутатом в многомандатном общегосударственном округе. 23 ноября 2007 получил депутатский мандат.

Был членом комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, а также членом ряда групп по межпарламентским связям. 11 сентября 2008 года добровольно сложил с себя депутатские полномочия. 16 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука.

Теги: #вакарчук #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:43 26.06.2020
Нардепы предлагают сделать обязательной онлайн трансляцию заседаний комитетов Рады

Нардепы предлагают сделать обязательной онлайн трансляцию заседаний комитетов Рады

16:05 25.06.2020
Депутаты "Голоса" предложили законопроект о запрете занимать должности министров и ректоров университетов лицам, в чьих научных работах был обнаружен плагиат

Депутаты "Голоса" предложили законопроект о запрете занимать должности министров и ректоров университетов лицам, в чьих научных работах был обнаружен плагиат

13:43 19.06.2020
Вакарчук намерен утратить свой мандат нардепа "автоматически"

Вакарчук намерен утратить свой мандат нардепа "автоматически"

13:40 19.06.2020
Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Вакарчук вышел из фракции "Голос"

15:28 18.06.2020
В "Голосе" обеспокоены возможностью пересмотра срока обучения в общеобразовательных школах

В "Голосе" обеспокоены возможностью пересмотра срока обучения в общеобразовательных школах

12:03 18.06.2020
В Раде не хватило голосов для прекращения депутатских полномочий Вакарчука

В Раде не хватило голосов для прекращения депутатских полномочий Вакарчука

16:25 17.06.2020
Фракция "Голос" не поддержит законопроект о всеукраинском референдуме - Рахманин

Фракция "Голос" не поддержит законопроект о всеукраинском референдуме - Рахманин

10:04 16.06.2020
Лидер фракции "Голос" не будет досрочно складывать депутатские полномочия

Лидер фракции "Голос" не будет досрочно складывать депутатские полномочия

12:24 13.06.2020
В "Голосе" опасаются решения власти об отмене ВНО в этом году в целом

В "Голосе" опасаются решения власти об отмене ВНО в этом году в целом

12:56 11.06.2020
Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия

Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нужно восстановить историческую справедливость и права крымских татар как коренного народа Украины, а возвращение Крыма должно стать национальной идеей – Офис президента

ЦИК сформировала избирательные участки в Украине на постоянной основе

Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве

Венгрия снимет вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, когда будут решены вопросы об образовании нацменьшинства - Сийярто

Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: мы вернем и Крым, и людей, мы в это верим

Официальный Берлин не подтверждает подготовку ответных санкций для США по "Северному потоку 2"

Нужно восстановить историческую справедливость и права крымских татар как коренного народа Украины, а возвращение Крыма должно стать национальной идеей – Офис президента

Зеленский уволил двух заместителей главы СВР

В Берлине готовят ответ на случай, если США введут дополнительные санкции в отношении "Северного потока 2"

Переходный период Brexit закончится 31 декабря, поскольку Великобритания не планирует его продлять

Порошенко: сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Крыма

ЦИК сформировала избирательные участки в Украине на постоянной основе

ЦИК признала избранным народного депутата от "Батькивщины" Сергея Евтушка

Разумков заявил о создании рабочей группы по внедрению реформы децентрализации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА