Вакарчук намерен утратить свой мандат нардепа "автоматически"

Народный депутат Святослав Вакарчук объясняет свой выход из фракции желанием автоматически утратить свой мандат.

"Поскольку собственное решение я не меняю, то единственный выбор, который Верховная Рада мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а потом быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мною депутатского мандата", - написал Вакарчук в Фейсбук в пятницу.

По его словам, такой способ досрочного прекращения депутатских полномочий вынужденный и формальный.

"И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но это уже их ответственность. Как и говорил раньше, остаюсь членом партии "Голос" и сделаю все, от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной", - написал Вакарчук.

Он напомнил, что следующим по списку партии "Голос" кандидат в депутаты Алина Свидерская.

Ранее Вакарчук написал заявление о сложении полномочий, однако в Раде на хватило голосов для регламентного оформления желания нардепа.