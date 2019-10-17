Проводимая новой властью судебная реформа ведет к разрушению судебной системы – глава Верховного суда Украины

Принятый Верховной Радой закон о судебной реформе, внесенный президентом Владимиром Зеленским, не является реформаторским, он направлен на разрушение судебной системы страны, заявила глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская.

"Я не считала бы то, что происходит, судебной реформой. Потому что судебной реформе должен предшествовать как минимум анализ того, что уже сделано, какие проблемы существуют, увидеть несколько альтернатив решения этих проблем, а затем в сотрудничестве с судебной ветвью власти найти лучшие пути, чтобы преодолеть существующие вызовы, улучшить судопроизводство, а не наоборот - создать условия, чтобы судебная система не смогла предоставить обществу ожидаемые услуги", - сказала Данишевская в эфире "Радио Свобода".

При этом, по ее словам, каких-либо конкретных причин фактического разрушения Верховного суда власти не озвучивают.

"Без претензий разрушается ВСУ. Уменьшается количество судей вдвое. Это при том что на рассмотрении в ВСУ находится огромное количество дел. Те, которые мы получили от своих предшественников, от тех, кто ранее рассматривал кассационные жалобы, а также к нам ежедневно поступает 360 обращений. ВСУ за неполные два года получил к своему производству около 230 тыс. дел. 155 тыс. мы уже рассмотрели. И надеялись, что эти остатки мы преодолеем в ближайший год. Ведь в ВСУ поступило пополнение. Только в мае суд пополнился судьями в количестве 75 человек", - сказала глава Верховного суда.

Данишевская акцентировала внимание на том, что судебная система и так страдает от нехватки кадров, а новый закон бьет как раз в это больное место.

Кроме того, она выразила мнение, что поскольку действующие власти каких-либо объяснений по поводу своей действий не приводят, то напрашивается вывод, что независимый Верховный суд их не устраивает.

"Верховный суд Украины является тем органом, который будет принимать окончательное решение не только по делам (бизнесмена Игоря – ИФ) Коломойского, но и по выборам на неподконтрольных территориях. Поэтому, наверное, независимый ВСУ не очень устраивает действующую власть. Поскольку и причин нет, и объяснений нет", – отметила она.