Политика

10:04 01.10.2019

Безсмертный опубликовал текст готовящейся к принятию ТКГ о реализации "формулы Штайнмайера" и призывает ни в коем случае не подписывать его

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Безсмертный опубликовал текст готовящейся к принятию ТКГ о реализации "формулы Штайнмайера" и призывает ни в коем случае не подписывать его

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный опубликовал текст документа о проведении выборов на Донбассе (реализация т.н. "формулы Штайнмайера"), который, как он утверждает, готовится от имени ТКГ для глав государств "Нормандского формата", а также указывает на недопустимость его подписания.

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - написал Безсмертный на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Как ожидается, в Минске во вторник, 1 октября, состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Опубликованный им документ озаглавлен как "Имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство".

"Настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дает ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и председательством ОБСЕ директору БДИПЧ", - говорится в тексте этого документа.

При этом на другой своей странице в соцсети Фейсбук, где Безсмертный также опубликовал этот документ, политик пояснил, почему категорично призывает не подписывать его представителей Украины.

"Опасность! В любом случае украинская сторона это не может подписывать в Минске! Нельзя это рассматривать и в нормандском формате. Это выборы по сценарию Кремля. Это выборы ради легитимизации "власти" на оккупированной территории! Эта бумажка не обеспечит мир, не решит социально-гуманитарные проблемы!", - написал он.

Как сообщалось, на заседании ТКГ в Минске 18 сентября не была согласована "формула Штайнмайера". Кучма заявил, что ее реализация возможна только при условии выполнения некоторых пунктов.

"Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии столкновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями", - написала тогда пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер в Фейсбуке.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ТКГ 18 сентября из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

По его словам, последняя редакция "формулы Штайнмайера" звучит следующим образом: "Закон (об особом статусе – ИФ) вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые предназначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству и в котором содержится ответ на вопрос, согласованный в нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ.

Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с устоявшейся практикой придет к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, отвечая на вопрос, согласованный в нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ".

Теги: #формула_штайнмайера #ткг #безсмертный
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