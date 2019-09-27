Политика

16:01 27.09.2019

Для реализации "формулы Штайнмайера" должны быть соблюдены стандарты безопасности и установлен контроль на границе с РФ - Кучма

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Для реализации "формулы Штайнмайера" должны быть соблюдены стандарты безопасности и установлен контроль на границе с РФ - Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что проведение выборов на Донбассе (реализация так называемой "формулы Штайнмайера") возможно после соблюдения стандартов безопасности и установления контроля над украинско-российской границей.

"Коротко по "формуле Штайнмайера". Моя позиция очень проста и понятна: должны быть соблюдены стандарты безопасности и все другие стандарты - тогда мы готовы проводить выборы. В том числе вопросы границы украинско-российской. Я не говорю, что мы сегодня можем там пограничников украинских поставить, но хотя бы СММ ОБСЕ - ее и сегодня туда не пускают. А когда неконтролируемой границы около 450 км - что это такое?" – сказал Кучма во время общения со студентами Университета им.Альфреда Нобеля в г.Днепр, отвечая на вопросы относительно "формулы Штайнмайера".

По его словам, если Украина и Россия хотят проведения демократичных выборов и "чтобы украинская территория действительно стала украинской", а не подконтрольной России, то нужно сделать "всё, что соответствует этим стандартам". "Тогда и мир будет в Украине. Это записано и в Минских соглашениях: первый пункт - безопасность. А если каждый день там стреляют, то о чем можно говорить, если каждый день погибают люди?" – задается вопросом Кучма.

Он отметил, что не может воспринимать позицию некоторых политиков и не готов подписывать документ, который не включает безопасность украинцев на Донбассе: "Когда с той стороны (из России) звучит, что "мы один народ", то почему мы убиваем свой один народ? Поэтому ту политику, которую мы иногда слушаем от некоторых политиков, я воспринимать не могу и под таким документом ставить свою подпись не хочу".

Как сообщалось, на заседании ТКГ в Минске 18 сентября не была согласована "формула Штайнмайера". Кучма заявил, что ее реализация возможна только при условии выполнения некоторых пунктов.

"Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии столкновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями", - написала тогда пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер в Фейсбуке.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ТКГ 18 сентября из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

По его словам, последняя редакция "формулы Штайнмайера" звучит следующим образом: "Закон (об особом статусе – ИФ) вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые предназначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству и в котором содержится ответ на вопрос, согласованный в нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ.

Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с устоявшейся практикой придет к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, отвечая на вопрос, согласованный в нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ".

Теги: #формула_штайнмайера #кучма
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