Политика

16:10 12.08.2020

Занятие ЕС жесткой позиции по ситуации в Беларуси предотвратит возможную агрессию России против этой страны - Безсмертный

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Занятие ЕС жесткой позиции по ситуации в Беларуси предотвратит возможную агрессию России против этой страны - Безсмертный

Европейский Союз должен занять жесткую позицию в отношении последних событий в Беларуси с учетом информации о возможном участии в происходящем там российских военнослужащих, считает бывший посол Украины в Минске Роман Безсмертный.

"Сегодня существуют все основания, чтобы Европа заняла жесткую позицию и не только в санкционной политике, ее надо обновить, расширить, а на фоне информации о применении на улицах белорусских городов российских войск надо также рассматривать вопрос об усилении санкций против Кремля", – сказал Безсмертный на брифинге в среду в Киеве.

Безсмертный убежден, что в результате реализации озвученной им позиции Европейского Союза "можно остановить последующую агрессию Кремля, потому что ситуация идет к тому, что Кремль будет готов аннексировать Беларусь".

По мнению дипломата, "заход России в Беларусь – это начало континентальной войны".

"Надо проснуться, в конце концов, и понять, что после этого падут Балтийские страны и падет Украина. Надо просто очнуться… и пауза в этом отношении даст возможность делать все, что угодно, прежде всего, Кремлю. Речь сейчас идет не только о национальной независимости Белорусского государства, о благосостоянии белорусов, речь идет о безопасности на Евразийском континенте", - подчеркнул Безсмертный.

Он также считает, что Украина должна изменить миграционную политику по отношению к Беларуси,

"Надо готовиться к любому развитию событий, а это означает, что в Украине немедленно надо изменить миграционную политику по отношению к Беларуси… Для этого существуют 12 переходов, на которых надо регулировать миграционные процессы, но на данный момент граница закрыта", - отметил Безсмертный.

По его словам, нужно немедленно изменить нормативную базу, что могут сделать Кабинет министров и президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: #рф #безсмертный #ес #беларусь
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