САП не согласовывала "прослушку" Трубы – Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холоднидницкий заверяет, что САП не проводит никаких негласных следственных действий в отношении директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

"Буду говорить о себе. Ни я, ни моя структура такие негласные действия не согласовывали. Ни САП, ни НАБУ "прослушку" у господина Трубы не ставили", - сказал Холодницкий в пятницу в интервью радио "НВ".

При этом он подчеркнул, что если бы НАБУ проводило такие действия, то на это была бы необходима санкция прокурора, которая не давалась. В противном случае установка "прослушки" считается незаконным действий.

"САП никаких НСРД (негласные следственные (розыскные) действий - ИФ) по отношению к директору ГБР не согласовывала. И, я надеюсь на 99%, что НАБУ незаконно этого бы не делало", - добавил Холодницкий.

Как сообщалось, 21 сентября директор ГБР сообщил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, по его словам, записи могли содержать сведения о резонансных уголовных производствах.

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - написал директор ГБР в Телеграм-канале.

По его словам, интересных сведений о нем на записях быть не может, но "о состоянии производств, которые мы осуждали со следователями, - да, в том числе резонансных".

26 сентября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро не имеет никакого отношения к "прослушке", найденной у Трубы.