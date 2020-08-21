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17:24 21.08.2020

Увольнение Холодницкого не должно помешать работе НАБУ – пресс-служба

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Увольнение Холодницкого не должно помешать работе НАБУ – пресс-служба

Увольнение с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого не должно помешать проведению расследований Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

"Период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топкорупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных. Как в любом рабочем процессе было разное - конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что прошедшие полгода стали едва ли не самым конструктивным с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой НАБУ.

В Бюро выразили надежду, что увольнение руководителя САП и дальнейшая необходимость решать отдельные рабочие вопросы с Офисом генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма.

Теги: #набу #сап #холодницкий
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