Увольнение Холодницкого не должно помешать работе НАБУ – пресс-служба

Увольнение с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого не должно помешать проведению расследований Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

"Период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топкорупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных. Как в любом рабочем процессе было разное - конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что прошедшие полгода стали едва ли не самым конструктивным с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой НАБУ.

В Бюро выразили надежду, что увольнение руководителя САП и дальнейшая необходимость решать отдельные рабочие вопросы с Офисом генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма.