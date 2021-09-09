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18:41 09.09.2021

КС открыл производство о неконституционности положений закона о ГБР по жалобе экс-директора Бюро Трубы

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КС открыл производство о неконституционности положений закона о ГБР по жалобе экс-директора Бюро Трубы

Конституционный суд открыл производство по конституционной жалобе бывшего директора Государственного бюро расследований о несоответствии Основному закону положений закона "О государственном бюро расследований", сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря.

"Заявитель просит признать неконституционными положения закона "О Государственном бюро расследований", согласно которому директор ГБР увольняется с должности президентом Украины со дня вступления в силу настоящего закона, в частности то, что полномочия директора ГБР, первого заместителя директора ГБР и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно. Президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего закона назначает временно исполняющего обязанности директора ГБР, который имеет полномочия директора ГБР, предусмотренные законом Украины "О Государственном бюро расследований", - написала Совгиря в Telegram-канале в четверг.

Как сообщалось, 24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса, принятый Верховной Радой 3 декабря. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову, которая тогда являлась народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

27 января 2020 года Труба подал иск в Верховный cуд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Он также заявил, что его снятие с должности "было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп" и считает, считает, что "досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку".

4 февраля Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому о признании противоправным его увольнения.

Новый иск с требованием признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019 года, и восстановить Трубу в должности, поступил в Окружной административный суд Киева 5 февраля.

12 июня 2020 года Верховный суд отказал Трубе в удовлетворении иска.

Теги: #гбр #труба #кс
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