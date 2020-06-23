ВСП по ходатайству Холодницкого отстранила от осуществления правосудия судью райсуда Харькова, подозреваемую в получении взятки

Высший совет правосудия (ВСП) на заседании во вторник рассмотрел ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого о временном отстранении от осуществления правосудия судьи одного из районных судов Харькова.

"Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении судьи одного из районных судов города Харькова, уличенной в получении 4 тыс. долларов неправомерной выгоды, от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - сообщается на официальной странице САП в Facebook.

Судья отстранена на время досудебного расследования.

Как указано в проекте повестки заседания,опубликованной на официальном сайте ВСП, Холодницкий просил временно отстранить судью Дзержинского райсуда Харкьова Ирину Грищенко. Грищенко является заместителем председателя Дзержинского райсуда.

Как сообщалось, 27 мая детективы НАБУ совместно с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью при получении 4 тыс. долларов. По данным следствия, в обмен на эту сумму судья предложила адвокату обвиняемого вынести постановление о возвращении его подзащитному более $30 тыс., изъятых у него в ходе досудебного расследования.

После получения неправомерной выгоды судья вынесла соответствующее постановление об удовлетворении ходатайства защиты.

28 мая судье сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

19 июня ей была избрана мера пресечения в виде залога в размере более 168 тыс. грн.