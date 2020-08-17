Ни одно дело против мэра Одессы Труханова не закрыто - Холодницкий

Ни одно уголовное дело, которое расследует Национальной антикоррупционное бюро (НАБУ) при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении мэра Одессы Геннадия Трухаова, не закрыто, заявил руководитель САП Назар Холодницкий в ходе отчета о работе за первое полугодие 2020 года.

"По делу завода "Краян": вы знаете, что Одесский суд вынес оправдательный приговор. Еще в прошлом году были активные попытки стороны защиты, чтобы заслушать это дело в Апелляционном суде Одесской области и таким образом усилить этот приговор. Этого им сделать не удалось: сейчас дело находится в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Как мне докладывают прокуроры, там уже дошли до дебатов и, думаю, в сентябре мы уже увидим решение Апелляционной палаты ВАКС - удовлетворят или нет нашу апелляционную жалобу", - сказал Холодницкий в понедельник в ходе отчета руководителей САП и НАБУ.

По его словам, это же касается и других дел в отношении мэра Одессы. "По другим делам: есть несколько дел и по недекларированию, которые находятся в судах и были объявлены подозрения. Следствие продолжается, ни одно из этих дел не закрыто", - добавил Холодницкий.