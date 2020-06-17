Холодницкий: если стране не нужны те, кто способен отказаться от взяток, возможно, мы движемся не в том направлении

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассчитывает ознакомиться с материалами дисциплинарного производства в отношении него и дать пояснения, доказав законность действий.

«Готовы пояснять каждое процессуальное действие, уверены, что все было законно», - сказал руководитель САП журналистам в среду перед заседанием комиссии, которая рассмотрит вопрос отстранения его от должности до завершения расследования.

Отвечая на вопрос о расследовании дела о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов, Холодницкий сообщил, что один из подозреваемых уже внес залог в сумме 40 млн грн и отпущен из-под стражи.

В целом, говоря о ситуации с возможным его отстранением от должности, руководитель САП сказал: «Если стране не нужны люди, которые способны отказаться от таких взяток, то, наверное, мы не в том направлении движемся».

«Надеюсь, что комиссия даст возможность ознакомиться, с чем это (дисциплинарное производство - ИФ) связано», - подытожил Холодницкий.