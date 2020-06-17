События

10:18 17.06.2020

Холодницкий: если стране не нужны те, кто способен отказаться от взяток, возможно, мы движемся не в том направлении

1 мин читать
Холодницкий: если стране не нужны те, кто способен отказаться от взяток, возможно, мы движемся не в том направлении

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассчитывает ознакомиться с материалами дисциплинарного производства в отношении него и дать пояснения, доказав законность действий.

«Готовы пояснять каждое процессуальное действие, уверены, что все было законно», - сказал руководитель САП журналистам в среду перед заседанием комиссии, которая рассмотрит вопрос отстранения его от должности до завершения расследования.

Отвечая на вопрос о расследовании дела о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов, Холодницкий сообщил, что один из подозреваемых уже внес залог в сумме 40 млн грн и отпущен из-под стражи.

В целом, говоря о ситуации с возможным его отстранением от должности, руководитель САП сказал: «Если стране не нужны люди, которые способны отказаться от таких взяток, то, наверное, мы не в том направлении движемся».

«Надеюсь, что комиссия даст возможность ознакомиться, с чем это (дисциплинарное производство - ИФ) связано», - подытожил Холодницкий.

Теги: #сап #холодницкий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:18 16.06.2020
По жалобе Офиса генпрокурора в отношении Холодницкого открыли дисциплинарное производство

По жалобе Офиса генпрокурора в отношении Холодницкого открыли дисциплинарное производство

18:37 15.06.2020
За одного из фигурантов подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ внесен залог в 40,3 млн грн - ВАКС

За одного из фигурантов подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ внесен залог в 40,3 млн грн - ВАКС

16:40 15.06.2020
ВАКС взял под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн трех подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ

ВАКС взял под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн трех подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ

20:18 14.06.2020
ВАКС избрал меру пресечения с альтернативой залога подозреваемому в попытке предоставления взятки в $6 млн руководству САП и НАБУ

ВАКС избрал меру пресечения с альтернативой залога подозреваемому в попытке предоставления взятки в $6 млн руководству САП и НАБУ

13:50 13.06.2020
Компания Burisma Group заявляет о непричастности к взятке в $6 млн за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует Злочевский

Компания Burisma Group заявляет о непричастности к взятке в $6 млн за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует Злочевский

12:22 13.06.2020
Байдены не имеют отношения к делу о предложении $6 млн взятки руководству НАБУ и САП - Холодницкий

Байдены не имеют отношения к делу о предложении $6 млн взятки руководству НАБУ и САП - Холодницкий

20:31 12.06.2020
Бывший чиновник при содействии должного лица управления ГФС Киева пытался дать взятку в $6 млн Холодницкому и руководству НАБУ

Бывший чиновник при содействии должного лица управления ГФС Киева пытался дать взятку в $6 млн Холодницкому и руководству НАБУ

18:08 10.06.2020
НАБУ и САП сообщили чиновникам Одесской мэрии о подозрении в незаконном завладении 131 млн грн

НАБУ и САП сообщили чиновникам Одесской мэрии о подозрении в незаконном завладении 131 млн грн

20:11 29.05.2020
Венедиктова считает, что у САП должен быть такой руководитель, как генпрокурор ЕС Кевеши

Венедиктова считает, что у САП должен быть такой руководитель, как генпрокурор ЕС Кевеши

13:25 27.05.2020
САП призывает генпрокурора не быть частью политических процессов и не оказывать давление на сотрудников ведомства

САП призывает генпрокурора не быть частью политических процессов и не оказывать давление на сотрудников ведомства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму - Минреинтеграции

В полиции не исключают возможных агрессивных действий во время митингов на Банковой, и заверяют, что готовы обеспечить правопорядок

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, еще в одном регионе осталось неизменным – СНБО

Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от COVID-19 - Степанов

В Украине новый антирекорд: 758 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 415 выздоровели, 31 ранее заболевших умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Завершено расследование жестокого убийства двух девушек на Подоле, подозреваемым грозит пожизненное – прокуратура Киева

Россия продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму - Минреинтеграции

В полиции не исключают возможных агрессивных действий во время митингов на Банковой, и заверяют, что готовы обеспечить правопорядок

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, еще в одном регионе осталось неизменным – СНБО

"Укрзализныця" назначила на ближайшие выходные и ко Дню Конституции 5 дополнительных региональных поездов

Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от COVID-19 - Степанов

В Украине новый антирекорд: 758 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 415 выздоровели, 31 ранее заболевших умерли

Иран скоро направит Франции черные ящики сбитого украинского самолета – Трюдо

Центральной темой саммита ЕС станут семилетний бюджет союза и план восстановления

Индия потеряла 20 военных убитыми в ходе пограничного боестолкновения с Китаем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА