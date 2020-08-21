Политика

11:57 21.08.2020

Холодницкий уходит из САП

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Холодницкий уходит из САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении, пишет "Украинская правда" в пятницу со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

По их информации, в течение 21 августа Холодницкий планирует обнародовать соответствующее заявление.

Агентство "Интерфакс-Украина" в настоящее время не располагает подтверждением или опровержением этой информации.

Как сообщалось, Холодницкий занял пост руководителя САП по результатам конкурса, который завершился 30 ноября 2015 года.

Теги: #сап #кадры #холодницкий
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