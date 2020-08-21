Холодницкий уходит из САП
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении, пишет "Украинская правда" в пятницу со ссылкой на собственные источники в ведомстве.
По их информации, в течение 21 августа Холодницкий планирует обнародовать соответствующее заявление.
Агентство "Интерфакс-Украина" в настоящее время не располагает подтверждением или опровержением этой информации.
Как сообщалось, Холодницкий занял пост руководителя САП по результатам конкурса, который завершился 30 ноября 2015 года.