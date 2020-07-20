События

17:21 20.07.2020

Новак регистрировал в Польше на имена доверенных лиц предприятия и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора" – глава САП

2 мин читать
Новак регистрировал в Польше на имена доверенных лиц предприятия и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора" – глава САП

Экс-глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак для маскировки происхождения неправомерной выгоды регистрировал в Польше на имена доверенных ему лиц предприятия, статутный капитал которых пополнялся средствами участников тендерных процедур.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий на своей странице в Facebook в понедельник.

По его словам, к настоящему времени установлено создание двух таких предприятий на территории Польши.

При этом Холодницкий отметил, что в октябре 2017 года банковские счета подконтрольного лица были пополнены двумя траншами на сумму EUR20 тыс. и EUR50 тыс., а также были переданы наличные на сумму $49 тыс., которые в дальнейшем были внесены в статутный фонд одного из предприятий.

Кроме того, по его данным, Новак в течении мая-августа 2018 года заявил одному из участников тендерных процедур о необходимости платить ему по EUR45 тыс. ежемесячно, перечисляя в течение двух лет эти средства на счета компании, зарегистрированной на Кипре, под видом предоставления фиктивных консультационных услуг.

Этому же субъекту тендерных процедур было объявлено требование основать на территории Польши общее предприятие со статутным капиталом 1 млн злотых (более 8 млн грн), 50% которого должно было бы принадлежать ему через подставных лиц.

"Выявление и разоблачение системной коррупции в деятельности "Укравтодора" - это лишь первый шаг. Следующий - это ревизия стоимости и качества работ", - написал Холодницкий.

Как сообщалось, НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин (Stanisław Żaryn) написал в Twitter о задержании ЦБА по обвинению в коррупции экс-главы "Укравтодора Новака. Кроме него, задержан бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019-го Кабмин Украины уволил Новака с должности.

Теги: #укравтодор #сап #польша #новак #холодницкий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:50 20.07.2020
У Новака двойное гражданство, подозрение предъявлялось польской стороной, об экстрадиции речь может и не идти – руководители антикоррупционных органов

У Новака двойное гражданство, подозрение предъявлялось польской стороной, об экстрадиции речь может и не идти – руководители антикоррупционных органов

13:58 20.07.2020
У Новака - двойное гражданство, подозрение предъявляла польская сторона, об экстрадиции речь может и не идти – руководители антикоррупционных органов

У Новака - двойное гражданство, подозрение предъявляла польская сторона, об экстрадиции речь может и не идти – руководители антикоррупционных органов

13:00 20.07.2020
Экс-министр Омелян: Украинцы благодарны Новаку за восстановление дорог и создание рабочих мест

Экс-министр Омелян: Украинцы благодарны Новаку за восстановление дорог и создание рабочих мест

10:44 20.07.2020
В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

10:16 20.07.2020
Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег

Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег

22:49 16.07.2020
Польская оппозиция потребовала признать победу Дуды на выборах президента недействительной

Польская оппозиция потребовала признать победу Дуды на выборах президента недействительной

13:03 16.07.2020
В Польше 333 новых заболевших COVID-19 за сутки, 436 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – worldometers

В Польше 333 новых заболевших COVID-19 за сутки, 436 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – worldometers

11:49 15.07.2020
Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП

Рада не смогла назначить своих представителей в конкурсную комиссию САП

17:18 14.07.2020
В Польше несколько выросло количество активных больных Covid-19

В Польше несколько выросло количество активных больных Covid-19

10:38 13.07.2020
Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши

Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

В Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства с участием Новака – НАБУ

Экс-главу "Укравтодора" Новака задержали в Польше по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег

В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

Российские наемники 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи по состоянию на 17.00, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Борис Джонсон поздравил британских разработчиков вакцины от коронавируса

Материалы досудебного расследования по установлению исполнителей в деле Шеремета готовы к рассмотрению в суде - МВД

Погибший, которого российские наемники вернули 17 июля, оказался военным медиком из Эстонии – экспертиза

Подозреваемая по «делу Шеремета» Дугарь не имеет неопровержимого алиби - МВД

У Дугарь нет неопровержимого алиби, заявляют в МВД

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

Украинские общественные организации просят Зеленского ликвидировать ОАСК

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

Кличко анонсировал открытие 6 детских санаториев в столице

Недостаточные меры борьбы с коронавирусом омрачают прогноз экономики США - глава ФРБ Бостона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА