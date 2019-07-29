Государство обеспечит финансирование Общественного ТВ, но потребует от него эффективности - замглавы Офиса президента Тимошенко

Государство поддержит и обеспечит финансирование Общественного телевидения, но оно должно выходить на определенные показатели эффективности в своей работе, отмечает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Мы несколько раз встречались с руководством Общественного, с донорами, которые ему помогали. Мы будем гарантировать Общественному вещанию финансирование, которое будет обеспечивать Кабмин. Но у них будет четкий KPI (ключевые показатели эффективности) – мы это понимаем по фидбэкам доноров", - сказал Тимошенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Замглавы Офиса президента указал, что Общественному помогут избавиться от всего, в чем нет необходимости.

"Сейчас на Общественном вещании работает 4,5 тыс. человек. Да, раньше их было, если не ошибаюсь, 7,5-7,8 тысяч, но это все равно чересчур. Много зданий и другого, в чем нет необходимости. Они не могли добиться, чтобы правительство разрешило им это продавать. Для этого есть площадка "ProZorro.Продажи", - рассказал он.

Тимошенко подчеркнул, что Офис президента поможет и обеспечит Общественное финансированием, и при этом будет четкий KPI от Кабмина.

"Нас могут обвинить, что мы можем так на них влиять, но пусть никто не забывает, что там главный акционер – это Кабинет министров Украины, который выделяет средства, и он имеет право требовать исполнения четкого KPI. Это не только рейтинг, хотя это основное, а еще много различных задач. Не справились – значит, должно быть другое руководство, другой менеджмент", - пояснил он.

Замглавы Офиса президента убежден, что канал с такой маленькой долей аудитории не может работать за те деньги, которые на него выделяются. "Мы не хотим урезать финансирование, мы хотим дать его, но увидеть результат за эти средства", - указал Тимошенко.



Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".