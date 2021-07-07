Французская Aerogestion консультирует Украину в вопросах создания национального авиаперевозчика – замглавы ОП Тимошенко

Украину по вопросам создания национальной авиакомпании консультирует французская компания Aerogestion.

Такую информацию в своей презентации в ходе форума "Украина 30" в среду обнародовал заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко.

В его презентации также отмечается, что парк самолетов для национального авиаперевозчика будет формироваться на условиях лизинга.

Как сообщалось со ссылкой на Тимошенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", украинская государственная авиакомпания, создание которой запланировано на ближайший год, будет обеспечивать как внутренние, так и международные рейсы, в том числе на дальние дистанции.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиационной компании. Он отметил, что внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но при этом сообщил, что ведутся переговоры о закупке самолетов и с тремя крупнейшими мировыми авиапроизводителями.