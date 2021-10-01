Политика

15:21 01.10.2021

Вопрос отставки Разумкова поднял Арахамия, а не Зеленский – замглавы ОП Тимошенко

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Вопрос отставки Разумкова поднял Арахамия, а не Зеленский – замглавы ОП Тимошенко

Вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова поднял руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а не президент Украины, более того, этот вопрос не обсуждался в Офисе президента, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Давид Арахамия взял подписные листы. Тут вопрос – поднимает он вопрос (отставки Разумкова – ИФ) или президент? Как я думаю, если Давид Арахамия взял подписные листы, то он и поднимает этот вопрос", – сказал Тимошенко журналистам в Трускавце Львовской области в пятницу.

Он добавил, что в Офисе президента отставку Разумкова не обсуждали.

Тимошенко не исключил, что этот вопрос может быть обсужден на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Теги: #разумков #отставка #кирилл_тимошенко
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