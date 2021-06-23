Медицина

12:22 23.06.2021

В рамках программы "Здоровая Украина" уже запланировано построить более 870 спортплощадок - замглавы ОП

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В рамках программы "Здоровая Украина" уже запланировано построить более 870 спортплощадок - замглавы ОП

В Украине в рамках президентской программы "Здоровая Украина" для массовых занятий спортом разработают специальные онлайн-приложения и откроют сотни "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, одним из первых станет урбан-парк на столичном ВДНГ, который заработает ко Дню независимости.

"Президент ставит задачу, чтобы тысячи таких локаций появились и в больших городах, и в маленьких селах. По состоянию на сейчас по всей Украине уже запланированы локации для 873 таких спортплощадок, дальше будет еще больше", - написал Тимошенко на своей странице в Facebook.

Кроме того, он отметил, что в рамках данной программы в школах введут новые уроки физкультуры - интересные для детей, а также новую систему питания.

По его словам, отдельным направлением "Здоровой Украины" будет современная медицина. Для этого планируется ввести плановые медицинские чекапы для лиц старше 55 лет: два раза в год (или чаще, при необходимости) можно будет проходить полное медицинское обследование.

"Отдельно в рамках программы "Большое строительство" мы развиваем и осовремениваем десятки приемных отделений в больницах по всей Украине. В результате время оказания первой медицинской помощи занимает не несколько часов, а 20-30 минут. Ведь сама Конституция определяет, что человек, его жизнь и здоровье является высшей социальной ценностью", - добавил Тимошенко.

По словам замглавы ОП, над концепцией новой программы работали Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки и Министерство молодежи и спорта. Кроме того, привлекли десятки специалистов из разных областей.

Ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что в течение года в Украине реконструируют и построят 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 обновленных приемных отделений.

Теги: #площадки #кирилл_тимошенко #здоровая_украина
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