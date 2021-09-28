Спорт

17:40 28.09.2021

До конца следующего года в разных городах Украины планируется открыть около 10 тыс спортивных площадок

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До конца следующего года в разных городах Украины планируется открыть около 10 тыс спортивных площадок

Реализация проекта "Активные парки - локации здоровой Украины", предусматривающая установку спортивных площадок в дворах производится в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Здоровая Украина", сообщается на сайте главы государства во вторник.

В частности, проект предусматривает создание в украинских городах локаций "активный парк" и "спортивная площадка". Около 100 "активных парков" уже открыты в разных уголках Украины, а до конца года появится еще около 600 активных локаций.

"Каждый "активный парк" оснащен QR-кодами, благодаря которым посетитель имеет возможность провести тренировку любой сложности, выбрав собственного тренера среди звезд эстрады, кинематографа, профессиональных спортсменов, или провести тренировку с президентом Украины. Также в рамках проекта начинается установка спортивных площадок, которые будут практически в каждом дворе - предполагается строительство 10 тыс. таких объектов до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

"Эта программа президента ориентирована на все возрастные категории и группы населения. Мы хотим, чтобы как можно больше наших граждан были привлечены к регулярным занятиям спортом. Чтобы укреплялось здоровья украинцев и снижались показатели заболеваний, возникающих из-за недостаточной физической активности. Чтобы улучшались качество и продолжительность жизни наших людей", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

 

Теги: #площадки #офис_президента #здоровая_украина #спорт
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