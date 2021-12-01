В Украине построят еще 9 тыс. спортплощадок и 19 ледовых арен по программе "Здоровая Украина" – Зеленский

В Украине построят еще 9 тыс. спортивных площадок, 19 ледовых арен, а также новые дворцы спорта по программе "Здоровая Украина", сообщил президент Украина Владимир Зеленский.

"Мы впервые запустили программу "Здоровая Украина", в рамках которой уже построили 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона, 25 бассейнов. Впереди еще 9 тыс. спортплощадок, 19 ледовых арен, сотни детско-юношеских спортивных школ и спортивных интернатов, новые дворцы спорта", – сообщил глава государства, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием в среду.

Кроме того, будет построено еще по 300 школ и детских садов, добавил президент.