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18:54 05.08.2021

По Запорожским мостам можно будет проехать с левого на правый берег уже в этом году - замглавы ОП

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По Запорожским мостам можно будет проехать с левого на правый берег уже в этом году - замглавы ОП

Запорожские мосты откроют для проезда между двумя берегами города уже в течение 2021 года, заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор президентской программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко после визита на стройплощадки вместе с первой леди Еленой Зеленской в четверг.

"Сегодня вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской мы видели, как панорама Запорожья изменилась меньше чем за год. От печального недостроя до почти готовых мостов", - написал он на своей странице в Facebook.

Тимошенко напомнил, что проект строительства мостов в Запорожье появился в Генплане города еще в 1965 году:

"С тех пор его начинали - и останавливали, начинали - останавливали. И так до 2020 года, когда по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство" стартовала настоящая работа", - отметил замглавы ОП.

Движение по первой, верховой части балочного моста, открыли в декабре 2020 года. На прошлой неделе мосты соединили с левым берегом Днепра, завершив надвижение 3400-тонной металлоконструкции.

"С инженерной точки зрения новые мосты - это сложный комплекс с автомагистралью протяженностью 9,1 км, 6 развязками, 26 искусственными сооружениями и 4 внеклассными мостами. С экономической - это инвестиция, которая станет мощным импульсом для развития одного из крупнейших индустриальных центров страны. С человеческой - удобное и быстрое сообщение между двумя частями города и островом Хортица", - добавил Тимошенко.

 

Теги: #большое_строительство #мосты #кирилл_тимошенко #запорожье
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