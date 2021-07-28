Экономика

13:16 28.07.2021

В 2021 году в Украине реализуется более тысячи инфраструктурных проектов – Тимошенко

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В 2021 году в Украине реализуется более тысячи инфраструктурных проектов – Тимошенко

В текущем году в Украине реализуется более тысячи инфраструктурных проектов в рамках инициатив Офиса президента и Кабинета министров, рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В этом году в рамках разных инициатив и Офиса президента, и Кабинета министров реализовывается более одной тысячи инфраструктурных проектов по всей территории Украины. Естественно, в рамках программы "Большая стройка", "Большая реставрация", новых программ как "Здоровая Украина", "Активные парки" и т.д.", - заявил Тимошенко во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация".

По его словам, речь идет не только о дорогах, но и о школах, детских садах, спортивных объектах, которые реализуются как за счет государственных средств, так и за счет средств региональных властей.

"Чтобы говорить о том, что мы делаем, – я думаю, лучшим примером будет то, что будет в конце года, когда мы увидим, как мы реализовали эти проекты. Многие из них уже сдаются – на примере объектов, которые к 30-летию независимости, т.е. каждый регион сдаст большие значимые объекты. И осенью у нас начнется сезон сдачи объектов – школ, больниц и т.д.", - добавил он.

 

Теги: #инфраструктура #проекты #кирилл_тимошенко
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