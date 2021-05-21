Центральная власть поддержит города в новых условиях на рынке газа - замглавы ОП Тимошенко

Центральная власть окажет поддержку украинским городам в новых условиях, которые отныне будут действовать на рынке газа, заверил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"С 20 мая прекратили действие специальные обязательства (ПСО) по продаже газа производителям тепловой энергии, которые были возложены на НАК "Нафтогаз Украины". Это означает, что все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежит местным властям, будут заключать договоры с поставщиками самостоятельно на тех условиях, которые будут предлагаться на рынке", - написал он на своей странице в Facebook по итогам совещания с представителями центральной и местной власти.

По словам Тимошенко, рыночные отношения стали реальностью, но отсутствие фиксированной цены может беспокоить местные власти. Поэтому в Офисе президента работают над тем, чтобы к новому отопительному сезону урегулировать все проблемные вопросы тепла и горячей воды.

По итогам совещания с участием министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, главы правления "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и представителей областей и городов достигли ряда договоренностей.

"Нафтогаз", в частности, в ближайшее время предложит долгосрочные ценовые предложения на природный газ. Это даст городам возможность заранее устанавливать тарифы и избегать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

Кроме того, договорились, что "Нафтогаз" не будет требовать огромную предоплату или банковские гарантии. Будет также действовать Меморандум о взаимопонимании по централизованному снабжению тепловой энергией и горячей водой, подписанный в феврале этого года между правительством и городскими головами по инициативе Владимира Зеленского.

"Относительно старых долгов - уже наработан соответствующий законопроект, его должна рассмотреть Верховная Рада. Документ будет предусматривать максимальное урегулирование долгов за услуги теплоснабжения", - информирует Тимошенко.

По словам заместителя главы Офиса президента, "главная задача - при полном переходе на рыночные отношения обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона".