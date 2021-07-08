Украина после открытия рынка газа ставит задачу открытия рынка э/э и присоединения энергосистемы к ENTSO-E - премьер

Украина недавно окончательно полностью открыла рынок природного газа, следующий шаг – открытие рынка электрической энергии и присоединение украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Реформа энергетического сектора и защиты окружающей среды включает либерализацию рынка электроэнергии, упрощение системы подключения к электрическим сетям и постепенный переход к рыночным ценам на электрическую энергию и монетизацию субсидий для незащищенных слоев населения", - сказал Шмыгаль в Вильнюсе в четверг на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине.

Премьер отметил, что Украина разделяет и полностью поддерживает климатические амбиции ЕС и нацелена на синхронизацию своих политик в соответствии с Зеленым соглашением ЕС (Green Deal).

Шмыгаль указал, что межведомственная рабочая группа по вопросам Green Deal определила приоритетные направления сотрудничества с ЕС: энергоэффективность, водород, трансформацию угольных регионов и управление отходами.

Глава правительства заявил, что Украина должна стать его неотъемлемой частью не только, чтобы совместно с ЕС бороться с последствиями климатических изменений, но и в рамках стратегии экономического развития, для повышения безопасности и создания новых возможностей для украинского бизнеса.

Как сообщалось, Украина отменила режим специальных обязательств (ПСО) на рынке газа для населения летом прошлого года, а в мае этого – и на рынке теплокоммунэнерго. В то же время зимой этого года в условиях резкого роста цен правительство временно ввело ограничение цены газа для населения, однако весной отказалось от него.

На рынке электроэнергии режим ПСО для населения по-прежнему сохраняется. Правительство анонсировало его изменения, однако перенесло их срок до 1 августа.