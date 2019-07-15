Политика

15:27 15.07.2019

Турчинов: Третий Майдан для Украины неприемлем

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Турчинов: Третий Майдан для Украины неприемлем

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что сегодня важно не допустить возвращения Украины к политической ситуации 2013-2014 годах.

"Чего я бы точно не хотел: чтоб ситуация вышла из-под контроля, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013-14-го года. Этого нельзя допустить – третий Майдан для Украины попросту неприемлем. Слишком невелик запас прочности, который имеет Украина", - сказал Турчинов в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.

Он также отметил, что новому руководству страны необходимо как можно быстрее отойти от "неадекватного популизма, который проявляется в обещаниях немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать "экономическое чудо", и приступить к профессиональной оценке ситуации и профессиональной работе.

"Запрос на такую риторику у общества будет всегда, но тот, кто делает ставку на "чудеса", в результат получает горе и разочарование", - подчеркнул Турчинов.

Теги: #турчинов
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