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13:51 01.12.2021

Путина интересует капитуляция Украины, разговор Зеленского с ним может быть только вокруг этого - Турчинов

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Путина интересует капитуляция Украины, разговор Зеленского с ним может быть только вокруг этого - Турчинов

Президент РФ Владимир Путин заинтересован исключительно в капитуляции Украины, и разговор с ним президента Украины Владимира Зеленского может быть только на эту тему, убежден и.о. президента Украины и глава Верховной Рады в 2014 году, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014-2019) Александр Турчинов.

"Мы снова слышим заявления о переговорах с Путиным, но последние действия Путина, в частности, и обнародование ним документов, связанных с перепиской с нашими партнерами, с Францией, Германией, что было связано с Нормандским форматом, Минскими переговорами, свидетельствуют о так называемом дипломатическом демарше. Путин демонстрирует, что он не готов на дипломатическом уровне договариваться о ситуации с безопасностью, искать формат мира. Путина интересует, и он это демонстрирует всеми своими действиями, исключительно капитуляция Украины, и разговор Зеленского с Путиным может быть только вокруг этого", - сказал Турчинов на Киевском форуме по безопасности в Киеве в среду.

Он подчеркнул, что это серьезная опасность. По словам Турчинова, такие переговоры ставят Украину в очень неудобное положение. "Во-первых, это перечеркивает наработки международных форматов давления на Россию, в том числе и Нормандского формата, других форматов", - указал он.

Также Турчинов добавил, что такие переговоры "будут сигналом для общества, что нездоровый процесс коллаборации в высшем руководстве страны уже начался".

Теги: #переговоры #турчинов #зеленский
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