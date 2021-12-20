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15:47 20.12.2021

Новое дело против Порошенко было сфабриковано по приказу Зеленского – Турчинов

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Новое дело против Порошенко было сфабриковано по приказу Зеленского – Турчинов

Бывший спикер Верховной Рады, и.о. президента Украины (2014), экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подтвердил возбуждение нового уголовного производства против пятого президента, народного депутата (фракция "Европейская солидарность") Петра Порошенко.

"Начиная с первого дня нахождения Зеленского на посту президента, он начал системную борьбу с пятым президентом Украины. По его прямому указанию были сфабрикованы сотни уголовных дел против Петра Порошенко. Он получал сотни повесток, провел много часов на допросах в разных силовых структурах. Прошло уже фактически 2,5 года. И все эти дела превратились в фейк. Точно также превратится в фейк и очередное сфабрикованное по прямому указанию действующего президента дело", - заявил Турчинов во время брифинга в понедельник.

Он уточнил, что новое дело против бывшего президента касается обеспечения Украины углем в условиях военного противостояния в 2014-2015 годах, а также заявил, что в данный момент Порошенко находится за границей, однако бежать от украинских правоохранителей не собирается и уже в ближайшее время вернется в Украину.

"После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину? и ваше очередное дело… снова превратится в фарс", - добавил Турчинов.

Ранее источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что Государственное бюро расследований уведомило пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Теги: #порошенко #турчинов
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