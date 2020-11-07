Турчинов: "Евросолидарность" - единственная политсила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины
Партия "Европейская солидарность" на местных выборах получила один из лучших результатов среди всех политических сил, сообщил руководитель центрального штаба политсилы Александр Турчинов.
"Для сравнения, ОПЗЖ не смогла пройти в 7 областных центрах, "Слуги народа" не смогли пройти в 3 областных центрах - это Львов, Ивано-Франковск и Тернополь", - рассказал Турчинов на брифинге 6 ноября, сообщила пресс-служба партии.
Он подчеркнул, что "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, которая уверенно представлена во всех регионах страны: от востока до запада, от юга до севера.
"Именно "Европейская солидарность" сегодня становится той политической силой, которая объединяет всю Украину и готова защищать интересы наших граждан во всех регионах нашей большой страны", - резюмировал он.