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16:35 07.07.2021

Турчинов расценил дело "Кузни на Рыбальском" как расправу над боевым генералом и предприятием, способным выпускать военные корабли

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Турчинов расценил дело "Кузни на Рыбальском" как расправу над боевым генералом и предприятием, способным выпускать военные корабли

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов отмечает, что преследование бывшего заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и руководителя ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандры подрывают обороноспособность Украинского государства, сообщается на сайте политсилы.

"В настоящее время в Печерском суде происходит заказанная властью, действующей Зе-командой, действующим президентом расправа над боевым генералом Игорем Павловским и руководителем оборонно-промышленного предприятия Валерием Шандрой", - сказал Турчинов.

Он отметил, что генерал Павловский в 2014 году возглавлял оборону Мариуполя и сделал все, чтобы защитить стратегический для Украины город. "Находясь на должности заместителя министра обороны, он работал над тем, чтобы наша армия, наши Вооруженные силы получали новую военную технику, новое оружие. Делал это честно и профессионально", - подчеркнул Турчинов.

"Если говорить об оборонном предприятии "Кузня на Рыбальском", то, пожалуй, это одно из последних предприятий, которое еще способно в Украине выпускать боевые корабли, боевые катера для ВМС нашей страны. В 2014-2015 году были заблокированы все поставки любого военного оборудования, военной техники, оружия в нашу страну. И мы вынуждены были рассчитывать исключительно на собственные силы. Именно тогда "Кузня на Рыбальском" смогла организовать производство броневых артиллерийских катеров, которые стали известны всему миру, прорываясь под огнем РФ через Керченский пролив. Сейчас предприятия и военных пытаются обвинить в том, что они организовали выпуск десантных катеров", - сказал Турчинов.

Он отметил, что сейчас эти катера проходят испытания в Министерстве обороны. "И когда президент Зеленский выступал в Одессе, то он фотографировался именно на фоне этой военной техники. К большому сожалению, вместо того, чтобы ускорить их испытания, чтобы взять их на вооружение, создается искусственное дело, и в результате мы видим опять пустой и грязный пиар. Мы видим на фоне традиционного для этой власти срыва Государственного оборонного заказа, когда уже полгода прошло и опять не подписываются и не проплачиваются контракты на производство оружия, военной техники - и на этом фоне обвиняют людей, которые пытались реализовать конкретные задачи по укреплению нашей обороны", - добавил экс-глава СНБО.

По его словам, абсурдность и заказной характер дела подтверждает и факт определенного судом залога для обоих подозреваемых – 440 млн грн.

"Заговор - это когда предают свою страну, когда разоблачают спецоперацию и фактически дают возможность остаться на свободе боевикам-"вагнеровцам", что уничтожавших украинцев. Заговор - это когда запрещают нашим военным защищать свою страну и реагировать на военные провокации российских наемников. Заговор - это когда разоружают нашу страну. А то, в чем обвиняют Павловского и Шандра, это не заговор, это надлежащее выполнение служебных обязанностей", - резюмировал Турчинов.

Теги: #турчинов #кузня_на_рыбальском #дело
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