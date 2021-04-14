События

11:48 14.04.2021

Турчинов: позорно отводить войска вместо того, чтобы освобождать родную землю

2 мин читать
Турчинов: позорно отводить войска вместо того, чтобы освобождать родную землю

Руководитель Центрального штаба партии "Европейская Солидарность", экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-и.о. президента Украины Александр Турчинов называет позорным и унизительным отвод войск вместо освобождения родной земли.

"С удивлением прочитал интервью Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский – ИФ) "TIME", где президент заявил, что не надо было освобождать Шумы и другие населенные пункты на Донбассе в связи с тем, что там были потери наших воинов. Хочу напомнить действующему президенту, что в 2014 году было освобождено 2/3 Донбасса. После 2015 года мы использовали тактику пошагового наступления, при каждой возможности освобождая хотя бы небольшой населенный пункт, или продвигая насколько возможно вперед наши позиции. Россию очень раздражала эта тактика, которую они назвали ползучим наступлением", - сказал Турчинов в комментарии, опубликованном на сайте "Евросолидарности" в среду.

Он отметил, что на войне действительно бывают потери, "но более болезненные и неоправданные потери, когда наши военные, ограниченные запретами адекватно реагировать на провокации врага, становятся мишенями, которые расстреливают русские снайперы и убивает вражеская артиллерия".

"С нового года во время "перемирия Зеленского" мы понесли потерь значительно больше, чем освобождая любой населенный пункт. Позорно и унизительно вместо того, чтобы освобождать родную землю, - отводить войска и обсуждать инспектирование наших позиций террористами и российскими наемниками. Позорно срывать государственный оборонный заказ и, теряя два года, не увеличивать наш оборонный потенциал и замораживать денежное обеспечение военным, которые ежедневно рискуют своей жизнью", - заявил экс-секретарь СНБО.

Он высказал предположение, что заявления украинского руководства об отсутствии намерений освобождать военным путем украинскую территорию, делаются, "чтобы в Кремле ничего такого не заподозрили и не обиделись". "Особенно странно слышать такие заявления фоне другого пиара Зеленского о готовности умереть, освобождая Крым. Странно, почему героизм действующий руководитель страны готов проявлять только в мечтах и то исключительно задним числом. Неужели война с РФ закончилась в 2014 году? К сожалению, все это доказывает, что сегодня главный приоритет действующей власти - не защита и освобождение страны, а самосохранение, надутые рейтинги и популистский пиар", - считает Турчинов.

Теги: #турчинов #войска #комментарий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 13.04.2021
РФ предоставила все объяснения относительно перемещения войск по своей территории - Кремль

РФ предоставила все объяснения относительно перемещения войск по своей территории - Кремль

07:27 11.04.2021
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной

Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной

11:22 07.04.2021
Данилов о наращивании войск РФ у границ Украины: Россия никогда войск своих оттуда не убирала, но сегодня есть "определенная активизация всех процессов"

Данилов о наращивании войск РФ у границ Украины: Россия никогда войск своих оттуда не убирала, но сегодня есть "определенная активизация всех процессов"

19:50 22.03.2021
Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта – Ермак

Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта – Ермак

12:10 15.02.2021
Порошенко требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, которые были до разведения войск

Порошенко требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, которые были до разведения войск

12:10 15.02.2021
Порошенко требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, которые были до разведения войск

Порошенко требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, которые были до разведения войск

14:11 10.02.2021
Китай и Индия начали разведение войск у границы

Китай и Индия начали разведение войск у границы

17:15 30.12.2020
Тупицкий не может созвать специальное заседание КС, поскольку отстранен от должности – Вениславский

Тупицкий не может созвать специальное заседание КС, поскольку отстранен от должности – Вениславский

23:17 11.12.2020
МИД Украины о выводах прокурора МУС: это четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления

МИД Украины о выводах прокурора МУС: это четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления

14:26 09.12.2020
Киев призывает не участвовать в "приватизации" госконцерна "Массандра" – МИД

Киев призывает не участвовать в "приватизации" госконцерна "Массандра" – МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

Законопроект о ликвидации ОАСК предполагает создание Киевского городского окружного админсуда

РФ подрывала возможности украинских спецслужб задолго до 2014 года - министр по делам ветеранов

Победителю выборов на округе №87 доверяет меньше местных жителей, чем двум другим, треть уверены в фальсификациях – опрос

В Украине с начала пандемии скончалось более 38 тыс. инфицированных COVID-19, за сутки зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко призвал украинцев к единству в условиях угрозы со стороны России

Израиль с 23 мая открывается для туристов, имеющих антитела к COVID-19

Кассационный гражданский суд передал дело о выплате компаниям Суркисов $350 млн Большой палате

Украинский сервис доставки Rocket начал работу в Белой Церкви

Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

По материалам контрразведки СБУ с начала года досрочно прекращены полномочия двух иностранных дипломатов

Рада вскоре рассмотрит законопроект о ликвидации ОАСК, но не факт, что на текущей неделе - Качура

"Нова пошта" передала еще 143 кислородных концентратора для сельских и районных больниц

Общая гражданская идентичность всех украинцев позволит вернуть наших людей – Лапутина

Переход Гиркина в Донецк в 2014 году можно было пресечь – Лапутина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА