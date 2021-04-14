Турчинов: позорно отводить войска вместо того, чтобы освобождать родную землю

Руководитель Центрального штаба партии "Европейская Солидарность", экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-и.о. президента Украины Александр Турчинов называет позорным и унизительным отвод войск вместо освобождения родной земли.

"С удивлением прочитал интервью Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский – ИФ) "TIME", где президент заявил, что не надо было освобождать Шумы и другие населенные пункты на Донбассе в связи с тем, что там были потери наших воинов. Хочу напомнить действующему президенту, что в 2014 году было освобождено 2/3 Донбасса. После 2015 года мы использовали тактику пошагового наступления, при каждой возможности освобождая хотя бы небольшой населенный пункт, или продвигая насколько возможно вперед наши позиции. Россию очень раздражала эта тактика, которую они назвали ползучим наступлением", - сказал Турчинов в комментарии, опубликованном на сайте "Евросолидарности" в среду.

Он отметил, что на войне действительно бывают потери, "но более болезненные и неоправданные потери, когда наши военные, ограниченные запретами адекватно реагировать на провокации врага, становятся мишенями, которые расстреливают русские снайперы и убивает вражеская артиллерия".

"С нового года во время "перемирия Зеленского" мы понесли потерь значительно больше, чем освобождая любой населенный пункт. Позорно и унизительно вместо того, чтобы освобождать родную землю, - отводить войска и обсуждать инспектирование наших позиций террористами и российскими наемниками. Позорно срывать государственный оборонный заказ и, теряя два года, не увеличивать наш оборонный потенциал и замораживать денежное обеспечение военным, которые ежедневно рискуют своей жизнью", - заявил экс-секретарь СНБО.

Он высказал предположение, что заявления украинского руководства об отсутствии намерений освобождать военным путем украинскую территорию, делаются, "чтобы в Кремле ничего такого не заподозрили и не обиделись". "Особенно странно слышать такие заявления фоне другого пиара Зеленского о готовности умереть, освобождая Крым. Странно, почему героизм действующий руководитель страны готов проявлять только в мечтах и то исключительно задним числом. Неужели война с РФ закончилась в 2014 году? К сожалению, все это доказывает, что сегодня главный приоритет действующей власти - не защита и освобождение страны, а самосохранение, надутые рейтинги и популистский пиар", - считает Турчинов.