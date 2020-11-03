Турчинов сообщил о повестке на допрос в ГБР

Руководитель Центрального штаба партии "Европейская Солидарность" и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах". Они, видимо, до сих пор не разобрались, "кто совершал эти преступления", поэтому и производят дела на заказ ОПЗЖ и при активной поддержке "Слуг народа", - написал на своей страничке в социальной сети Facebook Турчинов.