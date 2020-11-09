Выборы

Выборы

19:49 09.11.2020

Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не может руководить избирательным процессом и выполнять функции – Турчинов

2 мин читать
Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не может руководить избирательным процессом и выполнять функции – Турчинов

Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобильшинством "Слуг народа", не способна руководить избирательным процессом и выполнять свои функции, сказал руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов.

"Трое суток после предельного срока, в большинстве населенных пунктов и областей результаты не установлены и продолжается так называемый "подсчет голосов", который противоречит нормам Избирательного кодекса", - сказал Турчинов на брифинге в понедельник, подчеркнув, что искусственное затягивание подсчета и объявления результатов используется властью для искажения волеизъявления граждан.

Он отметил, что на сайте ЦИК приведены "просто позорные данные подсчета голосов". "Так, среди 1660 территориальных комиссий не установлены результаты в 915 комиссиях", - сказал он, добавив, что среди 1664 комиссий, которые подсчитывают результаты в областных центрах, не предоставили результаты 464 комиссии. В частности, результаты выборов не установлены в Волынском, Киевском, Одесском и Черновицком областных советах, в советы многих городов и объединенных территориальных громад. "Это делается сознательно для переписывания протоколов и фальсификации результатов выборов", - отметил Турчинов.

Политик напомнил, что в соответствии с Избирательным кодексом Украины (ст. 205), "когда территориальные избирательные комиссии не смогли до 6 ноября подсчитать результаты, их функцию должна выполнять ЦИК. Но ЦИК игнорирует закон ".

"Грубое нарушение Избирательного кодекса гласит, что Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобильшиством "Слуг народа", не способна руководить избирательным процессом и выполнять свои функции и фактически под влиянием действующей власти прикрывает преступное фальсифицирование результатов выборов", - отметил Турчинов.

Теги: #турчинов #цик #критика

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не в состоянии руководить избирательным процессом и выполнять свои функции – Турчинов

В МВД Грузии заявляют, что полиция применила силу против протестующих у здания ЦИК в Тбилиси

Центризбиркому осталось получить около 20% данных по выборам голов в Украине

ЦИК обнародовала данные о победителях на выборах голов в 75% населенных пунктов Украины

ЦИК просит власти должным образом обеспечить противоэпидемические мероприятия во втором туре местных выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Небольшая несвоевременная проблема". Мэр Николаева заболел COVID-19

Кивалов обжалует решение Малиновской ТИК по голосованию на выборах мэра Одессы и горсовета

Результаты президентского опроса, проведенного 25 октября, вскоре обнародуют – "Слуга народа"

"Евросолидарность" заявила о фальсификациях при установлении результатов местных выборов

"Слуга народа" обжалует в суде результаты выборов во Львовский горсовет

Второй тур выборов мэра Бердянска назначен на 22 ноября – "Опора"

Одесская областная ТИК не объявила результаты: компьютерный вирус уничтожил протокол

Кернеса официально зарегистрировали мэром Харькова

Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря - ЦИК

"Обойдемся общением". Садовый ждет Синютку на теледебатах

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА