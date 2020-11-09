Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не может руководить избирательным процессом и выполнять функции – Турчинов

Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобильшинством "Слуг народа", не способна руководить избирательным процессом и выполнять свои функции, сказал руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов.

"Трое суток после предельного срока, в большинстве населенных пунктов и областей результаты не установлены и продолжается так называемый "подсчет голосов", который противоречит нормам Избирательного кодекса", - сказал Турчинов на брифинге в понедельник, подчеркнув, что искусственное затягивание подсчета и объявления результатов используется властью для искажения волеизъявления граждан.

Он отметил, что на сайте ЦИК приведены "просто позорные данные подсчета голосов". "Так, среди 1660 территориальных комиссий не установлены результаты в 915 комиссиях", - сказал он, добавив, что среди 1664 комиссий, которые подсчитывают результаты в областных центрах, не предоставили результаты 464 комиссии. В частности, результаты выборов не установлены в Волынском, Киевском, Одесском и Черновицком областных советах, в советы многих городов и объединенных территориальных громад. "Это делается сознательно для переписывания протоколов и фальсификации результатов выборов", - отметил Турчинов.

Политик напомнил, что в соответствии с Избирательным кодексом Украины (ст. 205), "когда территориальные избирательные комиссии не смогли до 6 ноября подсчитать результаты, их функцию должна выполнять ЦИК. Но ЦИК игнорирует закон ".

"Грубое нарушение Избирательного кодекса гласит, что Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобильшиством "Слуг народа", не способна руководить избирательным процессом и выполнять свои функции и фактически под влиянием действующей власти прикрывает преступное фальсифицирование результатов выборов", - отметил Турчинов.