Украина не вступит в ЕС за год, два или пять - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что стране не удастся вступить в Европейский Союз в перспективе ближайших пяти лет.

"Такая Украина как сейчас - она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит", - сказал министр в эфире телеканала "1+1" во вторник.

По его словам, вступление Украины в ЕС и НАТО – это вопрос среднесрочной перспективы.

"Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два - не верьте, это ложь, но если кто-то вам скажет, что это дело минимум на 30 лет – тоже не верьте. Опыт свидетельствует о другом", - добавил П.Климкин.