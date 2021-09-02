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13:28 02.09.2021

В следующие месяцы станет понятно, насколько продуктивной была встреча Байдена и Зеленского тет-а-тет - Климкин

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В следующие месяцы станет понятно, насколько продуктивной была встреча Байдена и Зеленского тет-а-тет - Климкин

В следующие месяцы станет понятно, насколько продуктивной была встреча президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского тет-а-тет, но пока что результаты визита в Вашингтон достаточно скромные, считает экс-министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин.

"Я считаю, что визит Зеленского в США в целом - это позитивная история, он еще не закончился, но мы получили все правильные слова, заявления и заверения. Теперь важно их превратить в реальные действия и реальную поддержку. Для меня визит - это так называемая "разведка боем", возможность поговорить, возможность для Зеленского и Байдена почувствовать друг друга. Мы в следующие месяцы поймем, насколько продуктивной была встреча тет-а-тет, получили ли они минимальный уровень доверия друг к другу", - сказал Климкин агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он подчеркнул, что для Украины это критически необходимо, поскольку после Афганистана опасность действий со стороны России еще растет.

"А в Кремле очень хорошо понимают, что для Запада и для Соединенных Штатов это сложный момент, их имиджу нанесен удар, не критический, не катастрофический, но тем не менее, и они будут пытаться использовать эту геополитическую ситуацию. Потому контакт лично с Байденом и хороший разговор с американцами, в том числе с министром обороны, министром энергетики и другими - это на самом деле важно", - указал экс-министр.

Климкин считает, что конкретные результаты визита Зеленского в Вашингтон достаточно скромные.

"Что касается конкретных результатов, да, они достаточно скромные. То есть несколько соглашений, которые достаточно долго готовились, - это не "разрыв мозга", не то, что создаст какую-то новую динамику, но, тем не менее, это результат достойный. В то же время 60 млн, включая "Джавелины" - это для нас скромный, но дополнительный результат, тоже на самом деле важный. Потому, в категориях украинской политики между "зрадой" и победой, это, конечно, не "зрада", и, конечно, не победа, это просто визит, который надо использовать для того, чтобы в дальнейшем работать над тем, о чем договорились", - сказал он.

Экс-глава МИД Украины добавил, что негативным также оказался результат визита в плане получения Украиной гарантий в случае завершения строительства газопровода "Северный поток 2".

"Никаких гарантий относительно санкций мы не получили и, я так понимаю, мы не получили гарантий относительно действий Соединенных Штатов в будущем. Потому в плане гарантий результат негативный", - сообщил он.

Однако, по словам Климкина, в плане политического желания сделать так, чтобы транзит через украинскую газотранспортную систему сохранялся - это плюс и Соединенные Штаты будут для этого работать.

"Также я не вижу по результатам переговоров заявления, что мы теперь работаем вместе, что мы в игре, что мы за столом по "Северному потоку 2". Этих двух вещей - гарантий и того, что мы возвращаемся в игру - мне очень не хватает. Но это было позитивное обсуждение в смысле, что Байден понимает наши обеспокоенности и наши вызовы, и очень важно, чтобы эти вызовы он и американская администрация воспринимали как свои, для нас, как для будущего союзника", - пояснил он.

Климкин обратил внимание на то, что Комиссия стратегического партнерства, об активизации которой договорились Украина и США, это весьма эффективный инструмент, но важно, чтобы он не погружался в бюрократию.

"То есть бюрократия тоже нужна для развития межгосударственных отношений, но погрузиться в бюрократию и снова-таки собирать разные рабочие группы - это не та история. Я считаю целесообразным, чтобы в рамках этой комиссии была создана, условно, одна страница или две, писали не длинные совместные заявления, а то, что мы должны делать и где здесь наше взаимодействие с Соединенными Штатами", - объяснил он.

Климкин указал, что инициировал это вместе с бывшим госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, "но эта история из-за нежелания администрации Трампа двигаться вперед, к сожалению, не развилась".

"Потому необходимо перезагрузить эту комиссию, чтобы там был политический драйв", - добавил он.

Кроме того, экс-глава МИД обратил внимание на то, что не принято решение относительно изменения уровня комиссии.

"Все-таки современные реалии на уровне министров иностранных дел, когда у нас Министерство иностранных дел выполняет полутехническую функцию, я бы хотел, чтобы кто-то другой руководил этим процессом, но это уже дело Владимира Зеленского и Офиса президента, и нашего диалога с Соединенными Штатами", - считает Климкин.

 

Теги: #сша #зеленский #климкин
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