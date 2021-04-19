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12:44 19.04.2021

Основатели Центра национальной стойкости и развития призвали власть взаимодействовать с оппозицией в условиях военной эскалации

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Основатели Центра национальной стойкости и развития призвали власть взаимодействовать с оппозицией в условиях военной эскалации

Эскалация ситуации на Донбассе, стягивание российских войск к границам Украины и риск прямой военной агрессии требуют единства и сплоченности украинского общества, заявили основатели Центра национальной стойкости и развития Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка.

В своём заявлении, обнародованном в понедельник, они отмечают, что на фоне обострения ситуации возникает риск, что "Украине извне навяжут опасные варианты, как произошло из Минскими договоренностями в 2014-2015 годах".

"Новые обязательства, которые может взять на себя власть, попытаются представить обществу как дипломатическую победу во избежание широкомасштабной войны. Но на практике они могут еще больше осложнить ситуацию, положив дополнительные обязательства на нашу страну и усилив позиции агрессора", - предупреждают Данилюк, Климкин и Рябошапка.

Они отмечают, что "особое беспокойство вызывают переговоры советников лидеров государств Нормандского формата относительно так называемых "кластеров", добавляя, что недоверие к таким решениям усложнит их практическую реализацию, обострит внутренний кризис и дестабилизирует страну.

"Власти важно не оставаться наедине с проблемой, а привлечь людей с практическим опытом, способных провести ситуационный анализ и выработать сильные переговорные позиции", - говорится в заявлении.

Соучредители Центра предложили властям свою профессиональную поддержку и призвали все политические силы остановить электорально мотивированную критику в условиях внешней агрессии.

Также они призвали власти проявить ответственность и зрелость, взаимодействовать с политическими оппонентами и гражданским обществом ради интересов Украины.

 

Теги: #рябошапка #данилюк #климкин
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