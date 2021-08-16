Данилюк призвал президента инициировать новый конкурс на директора БЭБ

Экс-глава Совета нацбезопасности и Минфина, а также кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Данилюк призвал президента Владимира Зеленского инициировать новый конкурс на директора данного органа.

"Господин президент! Призывают вас инициировать новый конкурс по избранию кандидатуры на должность директора БЭБ", – написал он в Facebook в понедельник.

Как отметил Данилюк, президент имеет полный фактический контроль над формированием персонального состава конкурсной комиссии.

"Соответственно, именно президент несет полную ответственность по итогам отбора", – добавил он.

Как сообщалось, по итогам заслушивания 12 кандидатов, отобранных из 59, в заключительный этап конкурса на главу нового органа прошли глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.

Ранее конкурсная комиссия не допустила Александра Данилюка к дальнейшему участию в отборе на главу БЭБ, так как его диплом бизнес-образования Университета Индианы (Indiana University) не прошел процедуру нострификации в Украине. Однако Данилюк указывает, что в перечне документов, которые должен представить кандидат, нет такого требования. Требование о наличии специального образования есть только к лицу, которое уже назначается на должность директора Бюро, а не к кандидату. На этом настаивает юридическая компания "Миллер", которая от имени экс-министра финансов и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны подала иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) к комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) с требованием запретить дальнейшие этапы конкурса.