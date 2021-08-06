Данилюк подал иск в ОАСК к комиссии по отбору главы БЭБ и требует запретить дальнейшие этапы конкурса - юркомпания

Юридическая компания "Миллер" от имени экс-министра финансов и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка подала иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) к комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) с требованием запретить дальнейшие этапы конкурса.

"Во время конкурса по отбору директора новосозданного Бюро экономической безопасности Украины были нарушены процедуры - одного из кандидатов противоправно отстранили от участия, что лишает украинцев права на честный выбор. В связи с этим, дальнейшие этапы конкурса происходить не могут. Речь о кандидате на эту должность Александре Данилюке, который ранее возглавлял Министерство финансов Украины, а после был секретарем СНБО. Мы согласились представлять его интересы", – указала юркомпания в Facebook, добавив, что ее адвокаты подали соответствующий иск в ОАСК.

Ранее конкурсная комиссия не допустила Данилюка к дальнейшему участию в отборе на главу БЭБ, так как его диплом бизнес-образования Университета Индианы (Indiana University) не прошел процедуру нострификации в Украине. В свою очередь, "Миллер" указывает, что в перечне документов, которые должен представить кандидат, нет такого требования.

"Требование о наличии специального образования есть только к лицу, которое уже назначается на должность директора Бюро, а не к кандидату (согласно ст. 16 закона Украины "О БЭБ")", – поясняется в сообщение.

"Наше требование – признать противоправными действия комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора БЭБ", – указала юркомпания.

Как указано в сообщении, юркомпания требует в обеспечении иска запретить дальнейшие этапы конкурса. Согласно сообщению, в течение двух дней, начиная с 5 августа, суд должен вынести соответствующее решение.

Ранее кандидат на должность директора БЭБ Денис Осмоловский подал в ОАСК иск в отношении конкурсной комиссии по отбору главы бюро. Среди требований Осмоловского – признать противоправным решение комиссии от 29 июля 2021 года в части организации тестирования кандидатов, антикоррупционных проверок, утверждения образцов тестовых заданий и формул рейтингования кандидатов.

Как сообщалось, Верховной Рада приняла закон о создании БЭБ в январе 2021 года, президент Владимир Зеленский подписал его в марте.

В конкурсную комиссию по отбору главы нового органа входит девять человек: три представителя от СНБО, столько же - от Кабмина, еще три - от Верховной Рады.

Заявки на участие в конкурсе на главу БЭБ подали 57 кандидатов, из которых 11 комиссия отклонила на первом этапе отбора.

Новый орган должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.