Экс-глава МИД Климкин: будущая администрация Байдена заинтересована в общей истории успеха с Украиной

Будущая администрация президента США Джозефа Байдена заинтересована в общей истории успеха с Украиной, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин (2014-2019 гг.)

"Я считаю, что это уникальный шанс, поскольку Байден хорошо знает Украину. Администрация заинтересована в общей истории успеха, в том, чтобы мы могли лучше бороться с российской агрессией, она видит Россию одним из основных источников опасности, потому я считаю, что эти четыре года реально должны стать всплеском в наших отношениях и в смысле доверия, и в смысле углубления сотрудничества по разным направлениям", - сказал Климкин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что главная цель Украины - это построить настоящее доверительное партнерство и заложить основы для будущего союзничества.

"Сейчас мы формально - стратегические партнеры, но много что не работает, поскольку это вопрос доверия, это вопрос отношения Соединенных Штатов, и в частности, новой администрации, к тому, что происходит в Украине, это желание новой администрации (я его чувствую по своим неофициальным контактам) построить историю общего успеха. Все это будет ключевыми приоритетами для нас", - пояснил Климкин.

По словам экс-министра, постепенный переход к союзничеству и история общего успеха в перезагрузке Украины в соответствии со стандартами устойчивой демократии и устойчивого верховенства права - это абсолютно ключевые истории, которые будут фундаментальными на следующие четыре года.

"И, конечно, противодействие российской агрессии. Это и содействие со стороны новой американской администрации, и помощь, включая военную помощь, и еще ряд направлений, которые позволят нам идти уверенно вместе пока что с нашими партнерами, а в будущем, я надеюсь, с нашими союзниками вперед", - указал Климкин.

Комментируя заявление Офиса президента Украины о создании "дорожной карты" отношений Украины со США, экс-глава МИД отметил, что нет никакого смысла готовить какие-то "дорожные карты" до начала переговоров с будущей американской администрацией, с теми, кого утвердят в ближайшее время.

"В Сенате идут слушания относительного кандидатуры будущего Госсекретаря, главы Пентагона и других. Партнерство в том и заключается, что надо писать совместную историю успеха, потому я не вижу никакого смысла в том, чтобы готовить какую-то отдельную историю. Тем более, это идеи не последовательности шагов, а идея доверия к тому, что мы реально хотим идти вперед и это сделаем, то есть стратегия и политическая воля. Я вместо каких-то вещей относительно дорожной карты просто сказал бы: "Вот в этом наша визия по дальнейшему противодействию российской агрессии, вот это наша стратегия, тут нам нужна ваша помощь и у нас есть политическая воля это сделать". Это на самом деле составляющие, которые бы я дал будущей администрации", - рассказал Климкин.

В то же время экс-министр отметил, что не уверен в том, что возможное возвращение должности специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины, это самая лучшая идея.

"Можно технологически это по-разному делать. Это могут делать и чиновники Государственного департамента или Совета национальной безопасности или совместно. То есть здесь есть много разных форм. Я считаю, что будущая американская администрация будет очень активной, в том числе и в сложном критическом диалоге с Россией. Тони Блинкен (кандидат на пост госсекретаря США - ИФ) уже сказал на слушаниях, что Россия - это одна из ключевых фундаментальных угроз для Соединенных Штатов. Именно так это видит новая американская администрация. И я считаю, что здесь важна не технология, а то, что новая администрация будет готова сделать вместе с нами в смысле противодействия российской агрессии, санкций, помощи нам", - пояснил он.

Экс-глава МИД Украины добавил, что обсуждения темы о привлечении США к переговорам относительно урегулирования ситуации на Донбассе можно ожидать через месяц-два.

"Больше не надо, поскольку все, кого сейчас предложил Джозеф Байден, являются реально опытными людьми, очень хорошо знают тему, имеют сеть контактов. Потому чтобы стартовать - это вопрос нескольких месяцев. Будут ли именно формальные месседжи - это другой вопрос, это будет выбирать новая администрация, в зависимости от своих стратегий. Но, тем не менее, я считаю, что процесс переговоров с Россией начнется достаточно быстро", - сказал он.

Комментируя вопрос введения США санкций против нескольких граждан Украины за вмешательство в американские выборы, Климкин отметил, что с самого начала, буквально, когда эти санкции появились, Украине надо было четко заявить позицию.

"Я на самом деле удивлен, что этой четкой однозначной позиции по санкциям, а не комментариев, с самого начала не было. Конечно, дальше от нас американская администрация будет ждать, чтобы российские сети влияния, как это названо в документе, которым реально применены эти санкции, не были частью украинской реальности. Потому одно - это четкая реакция, а второй момент - это последовательные действия, чтобы российские сети влияния не работали в Украине, причем в любых смыслах. Это один из маркеров нашего будущего взаимодействия", - подчеркнул экс-глава МИД.