Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали власть начать реальную борьбу с олигархами

Санкции Соединенных Штатов против бизнесмена, экс-главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского являются логичным шагом в защите демократических институтов, за которым должны последовать действия украинской власти, направленные на деолигархизацию и борьбу с коррупцией.

Об этом говорится в заявлении основателей Центра национальной стойкости и развития Александра Данилюка, Павла Климкина и Руслана Рябошапки.

"Сегодня Соединенные Штаты Америки ввели персональные санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского за коррупцию и разрушение демократических институтов Украины. Этот шаг является логичным. Но в очередной раз приходится констатировать, что наши партнеры значительно опережают украинскую власть в борьбе с коррупцией высокого уровня в Украине. Хочется, чтобы было наоборот", - отмечают в Центре.

Его основатели также отметили, что приветствуют введение санкций и были частью этого процесса.

"Мы, как и все украинцы, требуем прекратить защищать олигархов и вернуться к проведению реальных изменений, которые бы гарантировали безопасность и справедливость каждому украинцу", - отметили Данилюк, Климкин и Рябошапка.

Они подчеркнули, что, прежде всего, необходимо прекратить препятствовать работе Национального антикоррупционного бюро, в частности в расследовании дел по доведению до банкротства "Приватбанка" олигархами и возвращение почти 200 млрд грн, украденных у украинцев.

Также, по словам основателей Центра, необходимо провести прозрачный и справедливый конкурс по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Следующим шагом должна быть реальная судебная реформа, активизация деятельности Антимонопольного комитета и смена его руководства.

"А напоследок, по итогам введения санкций против Коломойского, у нас есть три вопроса к власти. Каких еще доказательств вам не хватает? Когда вы, наконец, поймете, что борьба с олигархами - это о конкретных шагах, а не о статьях и выступлениях на дорогих форумах? Когда вы определитесь, с кем вы: с народом или с олигархами и коррупционерами?", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против бизнесмена а и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции.

Блинкен указал, что в своем официальном статусе главы Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для его личной выгоды.