Данилюк, Климкин и Рябошапка создали платформу по борьбе с кризисами в Украине

Экс-министр финансов, бывший глава Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка и бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявили о создании платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на волну кризисов в Украине.

Согласно переданному агентству "Интерфакс-Украина" заявлению о создании "Центра устойчивости и развития государства", цель платформы - построение современной системы национальной безопасности на основе устойчивости государства, создание прозрачной и эффективной системы управления государством, установление справедливости и равных условий для экономического развития через деолигархизацию, честные суды, обеспечение наказания коррупционеров и реформирование органов правопорядка, которые будут защищать всех, а не избранных.

"Сегодня Украина очутилась в чрезвычайно опасной ситуации. Волна кризисов - экономическая, финансовая, пандемическая - на фоне изнурительной войны обострили проблемы, накопившие в течение многих лет. Среди них - отсутствие стратегии развития государства, слабость и захват государственных институтов олигархами, коррупция, имитация реформ и поляризация общества. А нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который запустит необратимые процессы потери государственности", - сказано в тексте заявления.

Отмечается, что нынешняя власть не предложит обществу адекватные решения, а украинцы дезориентированы популистскими заявлениями и лозунгами.

"Мы не можем оставаться в стороне, пассивно наблюдая за уничтожением уже достигнутого и постепенном разрушением государственности. Поэтому, имея практический опыт реализации системных задач и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, мы решили объединить усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формирования команды, способной воплотить", - говорится в заявлении.

Приоритетами центра, в частности, определены направления, которые являются критическими для развития Украины: национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция.

"Мы открыты к сотрудничеству с единомышленниками ради результата и расширения команды", - сказано в тексте заявления.