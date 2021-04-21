Политика

18:20 21.04.2021

Не упомянув об Украине в послании, Путин показал, что будет решать ее вопрос с США и ЕС – Климкин

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Не упомянув об Украине в послании, Путин показал, что будет решать ее вопрос с США и ЕС – Климкин

Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию РФ дал понять, что намерен решать вопрос Украины с США и ЕС, а не с самой Украиной, убежден экс-министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин.

"Он (Путин - ИФ) абсолютно сознательно это сделал, он вспомнил о нас между строк. Он абсолютно четко, вспоминая Киплинга, пытается сравнить себя с Шерханом, существующим с шакалами вокруг. Именно так он нас называет. Это означает, что он будет пытаться решать вопрос относительно нас не с нами, а с другими, например, с американской администрацией, с Евросоюзом, что он будет сам для себя устанавливать, как он говорит прямым тестом, "красные линии", и будет давать жесткие ассиметричные ответы, но на самом деле готов на жесткие ассиметричные действия", - сказал Климкин агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его мнению, это означает, что при любых условиях "не надо расслабляться", а стоит готовиться к дальнейшему поднятию ставок и накачке ситуации главой Российского государства.

На вопрос о том, какие "красные линии" Путин имел в виду в своем выступлении, экс-глава МИД указал, что речь идет о том, что Украина должна, по мнению Путина, вернуться в российскую сферу влияния.

"Он не просто так говорил о государственном перевороте, говорил о Лукашенко, которого он вроде бы спас, что он говорит между строк. Он, конечно, имеет в виду наше продвижение в ЕС и НАТО, наш совместный с друзьями план по Донбассу, то есть вообще существование Украины, как страны и нации с независимой внутренней и внешней политикой. Это его не устраивает, поскольку ему же не надо нас завоевывать. Он хочет, чтобы нас вообще не было. То есть он будет генерировать волны дестабилизации и ими будет пытаться воспользоваться. А обо всем, что будет происходить, он снова-таки будет пытаться договориться через нашу голову", - сказал Климкин.

Теги: #климкин #путин #послание
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