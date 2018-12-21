"Наш край" призывает Кабмин увеличить добычу украинского газа и принять меры по предотвращению роста ЖКХ-тарифов

Партия "Наш край" призывает Кабинет министров увеличивать добычу украинского газа и принять меры по предотвращению повышения цен на коммунальные услуги, заявил народный депутат, член партии "Наш край" Сергей Шахов.

"Министерство экономического развития выдало "под елочку" прогноз, что коммунальные тарифы будут расти на 10-20% ежегодно. За три года ожидают подорожания электричества на 60%, газа - на 48%, горячей воды и отопления - на 37%. Таким образом, грабеж граждан в интересах олигархических монополий не только не остановят, но и усилят", - цитирует слова С.Шахова пресс-служба партии в пятницу.

В то же время депутат отметил, что правительство не говорит о намерениях увеличить пенсии и социальные выплаты.

"Зато есть планы в стиле Остапа Бендера "относительно честного отбора денег у граждан" путем повышения коммунальных тарифов. То есть правительство максимально использует свои права, но полностью снимает с себя ответственность, в частности в социальной сфере", - считает С.Шахов.

Депутат призвал власти игнорировать интересы олигархов и привел рецепт снижения тарифов. "Хватит работать на олигархов. "Наш край" призывает правительство немедленно разработать меры по предотвращению повышения цен на коммунальные услуги. Нужно безотлагательно приступить к выполнению программы обеспечения страны дешевым украинским газом путем наращивания собственной добычи. Это позволит не только удержать тарифы, но и существенно их снизить", - резюмировал он.

В партии напомнили, что Министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало прогноз развития страны до 2021 года, согласно которому ежегодный прирост валового внутреннего продукта ожидается на уровне 3-3,9%. Тарифы на газ и электричество за три года могут увеличиться на 40-60%, горячая вода - на 37%. Наиболее значимыми рисками для экономики названы низкая кредитная активность банков, повышение тарифов, трудовая миграция, вопросы безопасности гибридной угрозы со стороны других государств.