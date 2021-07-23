Политика

13:34 23.07.2021

"Батькивщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов на ЖКУ

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"Батькивщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов на ЖКУ

Партия "Батькивщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и принять ряд новых законопроектов, которые пустят на нужды людей газ отечественной добычи и дешевую атомную электроэнергию.

Лидер партии Юлия Тимошенко уверена, что эти меры позволят существенно снизить тарифы, сообщает пресс-служба политсилы.

"Хватит издеваться над народом! Достаточно экспериментировать со своей жадностью и непрофессионализмом. Признайте, что не способны справиться самостоятельно и прислушайтесь наконец к советам людей, которые знают, как сегодня нужно спасать страну и защищать людей", - обратилась Тимошенко к власти.

Она напомнила, что в августе планируется очередное повышение тарифов.

"Имею вопрос к правительству - вы там все совершенно с ума посходили, что ли? Возможно вам не сказали, но ваша задача - повышать зарплаты и пенсии, а не тарифы и цены! "Батькивщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов и немедленно принять наши законопроекты, которые пустят на нужды людей газ отечественной добычи и дешевую атомную электроэнергию", - подчеркнула Тимошенко.

Теги: #жкх #тимошенко #батькивщина #тарифы
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