Экономика

12:14 09.02.2021

Кабмин, НКРЭКУ, "Нафтогаз" и мэры городов подписали меморандум об урегулировании проблемных вопросов в поставках тепла и горячей воды украинцам

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Кабмин, НКРЭКУ, "Нафтогаз" и мэры городов подписали меморандум об урегулировании проблемных вопросов в поставках тепла и горячей воды украинцам

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского во вторник подписан меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам Украины, что обеспечит устойчивое прохождение этого отопительного сезона и подготовку к следующему, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно подписанному документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 гг. украинцы будут бесперебойно получать отопление. Стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах в течение нынешнего отопительного сезона не изменится.

"Во исполнение задания главы государства по обеспечению надлежащего прохождения отопительного сезона и недопущения увеличения тарифной нагрузки на украинских граждан соответствующие органы центральной власти совместно с представителями местного самоуправления нашли конструктивное решение. Благодаря ему украинцы будут зимой с теплом и горячей водой без излишней нагрузки на их семейные бюджеты", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получат газ для производства тепла и снабжения его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 гг. Для этих предприятий предусмотрена отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

При этом правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будет перекладываться на органы местного самоуправления.

В тоже время, НАК "Нафтогаз Украины" разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 гг.

Соответствующий меморандум был заключён во вторник 9 февраля между Кабинетом министров Украины в лице министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и первого заместителя министра энергетики Юрия Витренко, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НАК "Нафтогаз Украины" и мэрами украинских городов. Это решение поддержали все городские головы.

Меморандум был подписан в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а также заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Теги: #жкх #меморандум #тарифы
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