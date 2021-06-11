Рада рассмотрит законопроект о реструктуризации долгов коммунальных предприятий за газ на ближайшей неделе – Разумков

Верховная Рада намерена на ближайшей пленарной неделе рассмотреть в первом чтении законопроект, предусматривающий реструктуризацию задолженности коммунальных предприятий за потребленный природный газ, списание штрафных санкций и возмещения разницы в тарифах, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Законопроект №3508… это об урегулировании ситуации, сложившейся после поднятия тарифов… У меня есть хорошие новости: на следующей неделе он появится в стенах Верховной Рады и будет рассмотрен уже в первом чтении", – сказал Разумков на Всеукраинском форуме местного самоуправления в пятницу.

Согласно календарному плану пятой сессии Верховной Рады IX созыва, очередная пленарная неделя в парламенте начнется 15 июня.